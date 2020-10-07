مئة عام على أولى روايات آجاتا كريستي

تحتفل الرواية البوليسية الأولى لـ " ملكة الجريمة " الكاتبة " آجاتا كريستي " بالذكرى المئوية لها.

وتُعتبر كريستي من أشهر الروائيين العالميين في كتابة قصص الجريمة، ولا زالت كتبها تلقى شهرة واسعة على مستوى العالم حتى الآن.

وتدرج مجموعة "غينيس" للأرقام القياسية، كريستي كالروائية الأفضل بيعا على الإطلاق.

'Queen of Crime' Agatha Christie's first detective novel marks centenary https://t.co/geIxXNImJwpic.twitter.com/ZRNcmYErEi — Reuters (@Reuters) October 7, 2020

وكتبت الروائية المشهورة قصتها الأولى "قضية ستايلز الغامضة" أثناء الحرب العالمية الأولى في 1916، ونشرها جون لين في أكتوبر 1920.

المصدر: رويترز