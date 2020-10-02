أحلام تتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا في الإمارات (فيديو)

تلقت الفنانة الإماراتية أحلام جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن البرنامج الوطني الإماراتي لاستخدام لقاح "كوفيد-19" في البلاد.

ونشرت أحلام مقطع فيديو عبر حسابها في موقع "تويتر" أثناء حصولها على الجرعة الأولى من اللقاح، مشيرة إلى أنها ستتلقى الجرعة الثانية بعد شهر من الآن.

ايمانا مني وتقديرا للجهود المبذولة في بلادي الامارات وقيادتها الرشيده وانطلاقا من الواجب الوطني وثقتي الكبيره بالقطاع الطبي الاماراتي والرغبه مني في المساهمه في انتهاء هذه الجائحه ضد فايروس العصر #كورونا وكلي امل وثقه بالله متمثله بمقوله سمو سيدي الشيخ محمد بن زايد #لا_تشلون_همpic.twitter.com/EmOc75xcXi — A H L A M 🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) October 2, 2020

وعلقت أحلام على الفيديو: "إيمانا مني وتقديرا للجهود المبذولة في بلادي الإمارات وقيادتها الرشيدة، وانطلاقا من الواجب الوطني وثقتي الكبيرة بالقطاع الطبي الإماراتي والرغبة مني في المساهمة في انتهاء هذه الجائحة ضد فيروس العصر كورونا".

واستطردت: "كلي أمل وثقة بالله متمثلة بمقولة سمو سيدي الشيخ محمد بن زايد، (لا تشلون هم)".

وكانت أحلام أجرت فحص كورونا مؤخرا بعد عودتها من السعودية عقب مشاركتها في احتفالات اليوم الوطني السعودي، وعزلت نفسها عن أولادها والتزمت بالحجر الصحي حفاظا على أسرتها.

المصدر: "العين" الإماراتية