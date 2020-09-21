شاهد.. محمد رمضان ساخرا من أحمد الفيشاوي: آخرك معايا صورة

سخر الفنان المصري محمد رمضان، من زميله الفنان أحمد الفيشاوي، في أغنيته الجديدة "دبابة"، التي طرحها عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك".

وقال رمضان للفيشاوي في الأغنية "أنت نمبر 2":"آخرك معايا صورة".

وكشف الفنان أحمد الفيشاوي عن الصور الأولى له من كواليس الفيديو كليب الجديد الذي يحمل اسم "نمبر 2"، الذي يحمل إسقاطا على الفنان محمد رمضان.

ونشر الفيشاوي، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام"، مجموعة من الصور له، وهو يشير برقم "2" بيده، معلقا عليها بقوله: "نمبر 2 في الملعب".

ناصر حاتم

المصدر: RT