مصر.. رئيس قطاع المتاحف يكشف حقيقة صورة تشويه المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية

نفى مسؤول بوزارة السياحة والآثار المصرية، حقيقة الصورة التي تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر حدوث تشوه في إحدى جدران متحف مصري نتيجة مرور كابل تكييف، داخل الزخارف.

وأكد رئيس قطاع المتاحف بالوزارة، مؤمن عثمان، أن الصورة التي نسبت مرة للمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، و مرة أخرى لمتحف الإسكندرية القومي، لا تمت بصلة إلى أي متحف أو أثر مسجل بجمهورية مصر العربية، موضحا أن هذه الصورة لكاتدرائية باليرمو في مدينة صقلية بإيطاليا.

وناشد مؤمن عثمان مستخدمي ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.

ناصر حاتم

المصدر: RT