شاعر أغاني كاظم الساهر بعد إصابته بالسرطان: أمامي رحلة علاج طويلة

أصيب الشاعر كريم العراقي بسرطان الأمعاء والبروستات، مما جعله ينتقل إلى أحد مستشفيات أبو ظبي لتلقي العلاج الكيميائي هناك، حيث خضع حتى الآن بـ4 جلسات.

وقال العراقي لوسائل إعلام مصرية، إن "الشيخ محمد بن زايد، اطمأن على صحته وقرر أن يتكفل بعلاجه".

أما عن حالته الصحية فقال، إن "المرض قد يتطلب شهورا عديدة للعلاج، وأن العلاج الحالي سيستمر لمدة شهر ونصف، ليتقرر بعدها إذا ما كان هناك حاجة لإجراء عملية أم لا".

وكانت بداية العراقي في مجال كتابة الأغنية عام 1974 في أغنيتين للأطفال، "الشميسة"، و"يا خالة يالخياطة" قدمهما وهو طالب في المرحلة المتوسطة، ثم قدم العديد من الأعمال الناجحة وهي "تهانينا يا أيام" للمطرب العراقي صلاح عبد الغفور، و"دار الزمان ودارة" للفنانة سيتا هاكوبيان، وأغنية "جنة جنة" للفنان رضا الخياط وألحان عباد عبد الكريم.

وقدم كلمات لأربع أغان لسفير الأغنية العراقي في ثمانينيات القرن الماضي سعدون جابر من ألحان الفنان المصري بليغ حمدي عام 1981.

ناصر حاتم- القاهرة