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رحيل مطربة السودان والوطن العربي "ستونة"

الثقافة والفن

رحيل مطربة السودان والوطن العربي
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المطربة الراحلة "ستونة"
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رحلت عن عالمنا مطربة السودان والوطن العربي، "ستونة" في القاهرة، إثر أزمة صحية تعرضت لها مؤخرا.

وستونة هي ممثلة ومطربة سودانية، ولدت في الخرطوم، ودرست بكلية الفنون الجميلة التابعة لجامعة العلوم والتكنولوجيا في العاصمة السودانية، متخصصة في الرسم والتصوير. ثم تابعت الدراسة في معهد الموسيقى والمسرح، وشاركت في بعض المسرحيات، ثم اشتهرت بعد ظهورها في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" مع النجم محمد هنيدي، حيث غنت أغنيتها الشهيرة "شيكولاتة"، بعدها شاركت مع النجم، عادل إمام، في فيلم "هاللو أمريكا" عام 2000.

المصدر: الوطن

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