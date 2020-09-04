رغم قضايا التحرش الجنسي "البولشوي" لن يتنازل عن بلاسيدو دومينغو

أعلن مدير عام مسرح البولشوي ، فلاديمير أورين في حديث أدلى به لقناة "روسيا – 24" التلفزيونية الروسية أنه لن يتراجع عن التعاون مع المغني بلاسيدو دومينغو.

وقال "لدينا موقف واضح بهذا الشأن. أما أنا فمقتنع بأن حالات التحرش الجنسي لا يمكن أن تنظر إليها المحكمة بعد مرور 30 عاما. وكان يجب أن تنظر إليها وقت حدوثها".

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يذكر أن فضيحة التحرش الجنسي اندلعت حول مغني الأوبرا، بلاسيدو دومينغو، في أغسطس عام 2019 حين اتهمت 9 نساء نجم الأوبرا بالتحرش الجنسي وقلن إن دومينغو كان يحاول أن يقبلهن ويجبرهن على ممارسة الجنس طيلة 30 عاما. ثم تقدمت 11 امرأة أخرى بتهم مماثلة. لكن دومينغو رفض كل شيء.

بينما تراجعت المسارح الأوروبية الكثيرة عن التعاون معه.

وقال، أورين، إن "دومينغو ليس مغنيا عظيما فحسب بل وموسيقيا وفنانا كبيرا. ولدينا اليوم فرصة للتعاون معه".

مع ذلك أعلن مدير عام المسرح أن نجوم الأوبرا والباليه الروس سيحلون في الفترة ما بين سبتمبر الجاري وديسمبر المقبل محل النجوم الأجانب بسبب انتشار وباء الفيروس التاجي في العالم وروسيا.

المصدر: تاس