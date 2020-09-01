ماكرون يلتقي فيروز ويمنحها وساما فرنسيا (صور)
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استقبلت السيدة فيروز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منزلها ببيروت مساء أمس.
وخلال اللقاء، الذي استمر ساعة وربع الساعة، منحها وسام جوقة الشرف الفرنسي وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا، وأهدته هي بدورها لوحة فنية.
الرابية ٣١ آب ٢٠٢٠— Fayrouz (@FayrouzOfficial) September 1, 2020
© Soazig de la Moissonniere / Présidence de la République pic.twitter.com/4TgGmKmrNY
وانتشرت الصور الأولى لهذا اللقاء على مواقع فنية في "إنستغرام".
المصدر: إنستغرام+تويتر