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ماكرون يلتقي فيروز ويمنحها وساما فرنسيا (صور)

الثقافة والفن

ماكرون يلتقي فيروز ويمنحها وساما فرنسيا (صور)
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استقبلت السيدة فيروز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منزلها ببيروت مساء أمس.

وخلال اللقاء، الذي استمر ساعة وربع الساعة، منحها وسام جوقة الشرف الفرنسي وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا، وأهدته هي بدورها لوحة فنية.

وانتشرت الصور الأولى لهذا اللقاء على مواقع فنية في "إنستغرام".

المصدر: إنستغرام+تويتر

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