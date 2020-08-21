روسيا تحتفل بالذكرى الـ640 لملحمة "كوليكوفو" المصيرية

ستقام الاحتفالات بمناسبة حلول الذكرى الـ640 لملحمة "كوليكوفو" يوم 20 سبتمبر المقبل في مقاطعة تولا الروسية حيث خاضت قوات أمير موسكو، دميتري ، معركة ضد مغول الأورطة الذهبية.

أعلن ذلك مدير متحف "حقل كوليكوفو"، فلاديمير غريتسينكو، في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية حيث قال إن إدارة المتحف لا تفرض أية قيود على عدد الضيوف الذين سيحضرون إلى الاحتفال. لكن الاجراءات الاحترازية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا سيتم اتخاذها عن طريق توزيع الضيوف على بضعة مواقع حيث يتوقع أن يجتمع نحو 15 ألف ضيف.

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وقد تم ، حسب مدير المتحف، تجنيد 50 متطوعا سيوزعون الأقنعة الطبية على الضيوف. وسيقام الاحتفال الرئيسي يوم 20 سبتمبر المقبل على قمة التل الأحمر بالقرب من تمثال الأمير دميتري دونسكوي. كما سيقام هناك الحفل الموسيقي وعرض الأسلحة التي تعود إلى حقبة مقاومة الشعب الروسي للنير المغولي.

يذكر أن ملحمة "كوليكوفو" المصيرية بين القوات الروسية بقيادة الأمير دميتري وقوات الأورطة الذهبية برئاسة القائد المغولي، ماماي، جرت في 21 سبتمبر عام 1380 وتمخضت عن الانهزام الساحق لقوات المغول. وتعد ملحمة "كوليكوكو" أحد الأعلام المصيرية المجيدة في تاريخ روسيا كونها تجسد الوحدة الروسية وتحرير الروس من استبداد المغول وإقامة الدولة الروسية المستقلة.

جدير بالذكر أن الإمارات الروسية (موسكو، نوفغورود، ريازان، فلاديمير وغيرها) كانت ولايات في دولة الأورطة الذهبية في الفترة ما بين منتصف القرن الـ13 ومنتصف القرن الـ15.

المصدر: تاس