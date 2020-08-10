جائزة "كتارا" تختار الروائي العراقي الراحل غائب طعمة فرمان شخصية العام

اختارت جائزة "كتارا" للرواية العربية في دورتها السادسة المزمع إقامتها في الثالث عشر من أكتوبر المقبل، اليوم الاثنين، الأديب العراقي غائب طعمة فرمان ليكون شخصية العام.

وتم إدراج شخصية العام ضمن الفعاليات المصاحبة لمهرجان "كتارا" لجائزة الرواية العربية اعتبارا من الدورة الثانية للجائزة عام 2016، والتي شهدت الاحتفاء بالأديب المصري نجيب محفوظ، الحائز على جائزة نوبل للأدب في عام 1988، وهو أول أديب عربي ينال هذه الجائزة الرفيعة.

وتسعى "كتارا" من خلال ترشيحاتها لشخصية العام من الأدباء العرب لتكريم جيل الرواد، الذين أسهموا بما أتنجوه من إبداعات أدبية وفكرية في زيادة الوعي في المجتمعات العربية، كما أن تكريم هؤلاء المبدعين من شأنه تحفيز الشباب العربي على الاهتمام بالأدب والرواية وصقل مواهبهم على هدي من سبقوهم من المبدعين.

وتشتمل فعالية شخصية العام على معرض صور يوثق أهم محطات الشخصية المختارة، وكذلك ندوة تتناول حياة هذه الشخصية وأعمالها الأدبية والفكرية، إلى جانب إصدار كتاب يشتمل على أهم المحطات في حياة شخصية العام، بالإضافة إلى فيلم وثائقي يستعرض مسيرة هذه الشخصية.

ويعد الأديب غائب طعمة فرمان من جيل الرواد في العراق، وألف 10 روايات، وترجم نحو ثلاثين كتابا ونال جائزة رفيعة على جهده في هذا الجانب.

ولد غائب في محلة المربعة بالعاصمة العراقية بغداد في العام 1927، وتوفي في موسكو في العام 1990.

المصدر: RT