رحيل "زهرة المسرح الجزائري" نورية قزدرلي

رحلت عن عالمنا اليوم إحدى رائدات المسرح الجزائري، نورية قزدرلي، عن عمر يناهز 99 عاما.

وولدت الراحلة باسم خديجة بن عياد في مدينة تيارت بشمال الجزائر عام 1921، وتزوجت في سن مبكرة من الممثل مصطفى قزدرلي.

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بدأت قزدرلي مشوارها الفني عام 1945، ثم انضمت بعدها إلى المسرح الوطني الجزائري، وكان لها الفضل مع غيرها من الممثلات الرائدات في تغيير نظرة المخرجين والمجتمع إلى عمل المرأة في المسرح والوسط الفني بشكل عام، حيث كانت الأدوار النسائية تسند في السابق إلى الرجال. ولقبت بـ "زهرة المسرح الجزائري".

شاركت في نحو 200 مسرحية من بينها "بنادق الأم كرار"، "الاستثناء قاعدة"، "ممثل رغم أنفه"، "وردة حمراء" وغيرها.

تجاوزت أعمالها التلفزيونية 160 مسلسلا، وظهرت في 4 أفلام روائية، بالإضافة إلى الأعمال الإذاعية.

كرمتها وزارة الثقافة الجزائرية وكثير من الجهات الفنية والثقافية، ومنحتها الدولة وسام الاستحقاق الوطني عام 2017.

المصدر: وكالات