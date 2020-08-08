سعد الصغير يجري جراحة في القلب

أجرى المطرب الشعبي المصري، سعد الصغير، عملية جراحية في القلب، وذلك بتركيب دعامتين، داخل أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة.

وقال الصغير لصحيفة "اليوم السابع" المحلية: "الحمد الله تخطيت الأزمة، وعدت إلى حياتى الطبيعية، فقد مرت الأزمة على خير"، وأضاف أن سبب إخفائه الخبر هو رغبته ألا يقلق أصدقائه والمقربين منه.

وهذه المرة الثالثة التى يواجه فيها الصغير أزمة صحية. إذ تعرض عام 2011 لأزمة أدخلته العناية المركزة نتيجة نزيف حاد في القولون.

يذكر أن آخر أعمال الصغير مسلسل "ولاد إمبابة"، الذي شارك في بطولته عدد من الفنانين، منهم فريدة سيف النصر ولطفي لبيب وريكو وشمس ونادر أبو الليف ويسرا المسعودي وبوسى شاهين ومراد فكري ومحمود فارس ومصطفى أبو سريع، وآخرون وهو من تأليف أيمن بكري، وإخراج ممدوح زكي، وينتمى إلى طبيعة الأعمال الكوميدية.

المصدر: اليوم السابع