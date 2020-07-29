نجم هوليوود سيث روغن: لم يخبروني في صغري أن فلسطينيين شُرِّدوا لإقامة إسرائيل!

قال الممثل الكوميدي الكندي، سيث روغن، إنه سمع "أكاذيب كثيرة" بشأن إسرائيل عندما كان صغيرا، مضيفا أن محيطه اليهودي لم يخبره أبدا بأن فلسطينيين عاشوا في أراض تأسست عليها إسرائيل.

وأضاف روغن في البرنامج الإذاعي الذي يقدمه الممثل مارك مارون: "بصفتي شخصا يهوديا، تم تلقيني الكثير من الأكاذيب حول إسرائيل طيلة حياتي... لم يقولوا لي أبدا أن أناسا عاشوا هناك (فلسطين). لقد صوروا الأمر وكأن الأبواب كانت مفتوحة".

وفي رده على سؤال المذيع، الذي ينحدر من أصول يهودية أيضا، حول إمكانية الذهاب لإسرائيل والعيش فيها، قال روغن: "لا، لن أفعل"، ليجيبه المذيع قائلا: "ولا أنا، كلامنا هذا سيغضب بعض اليهود".

يذكر أن سيث روغن اشتهر بأدواره الكوميدية في العديد من الأفلام الأمريكية مثل "جيران"، و"22 شارع غامب"، وفيلم "المقابلة".

المصدر: "الغارديان"