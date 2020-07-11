فوز فيلم "الأرميتاج" الوثائقي على جائزة إيطالية

فاز فيلم "الأرميتاج" الوثائقي بجائزة "الشريط الفضي" (Nastro d'argento) الإيطالية.

وأعلن ناطق باسم فرع متحف "الأرميتاج" الروسي في البندقية والذي تولى الإشراف على تحقيق المشروع، أن الفيلم شغل المرتبة الأولى بين مشاريع فئة "الفن".

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وأعاد إلى الأذهان أن مخرج فيلم "الأرميتاج" هو الإيطالي ميكيلي مالي أما الفنان الإيطالي، توني سيرفيلو، فقام بأداء دور المرشد السياحي عبر قاعات المتحف الروسي.

وقد عرض الفيلم في أكتوبر ونوفمبر عام 2019 في دور السينما الإيطالية وفي روسيا عرض لأول مرة في ديسمبر الماضي.

يذكر أن جائزة "الشريط الفضي" يمنحها كل عام اتحاد الصحفيين الإيطاليين المتخصصين في مجال السينما منذ عام 1946.

وفاز بالجائزة العام الجاري كذلك، الإيطالي روبرتو بينيني، لقاء أدائه لدور جيبيتو في فيلم "بينوكيو" المستوحى من حكاية كارلو كولودي المعروفة.

أما الإسباني بيدرو ألمودوفارو، فمنح جائزة أفضل مخرج سينمائي أوروبي.

المصدر: تاس