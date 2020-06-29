مزاد علني في موسكو يبيع رسالة للشاعر برودسكي بمليوني روبل

بيعت رسالة خطية كتبها الشاعر السوفيتي الحائز جائزة نوبل ، يوسف برودسكي (1940 - 1996) إلى صديقته ، تاتيانا روميانتسيفا، بـ2.2 مليون روبل (نحو 30 ألف دولار).

وذلك في دار المزادات " فنيكيتسكوم" الـ167 بموسكو.

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صرح بذلك يوم 27 يونيو المكتب الصحفي لدار المزادات.

وأضاف أن السعر الأولي للرسالة المطروحة في المزاد لم يتخط 800 ألف روبل. وأوضح أن الرسالة تتضمن رسوما أبدعها الشاعر.

وأفاد المكتب الصحفي كذلك بأن المزاد باع خلال الأسبوع الماضي تواقيع كاتب مطلع القرن العشرين، أليكسي ريميزوف، بـ120 ألف روبل ورسالة شاعر العصر الفضي للشعر الروسي، أدوارد باغريتسكي بـ30 ألف روبل.

وبيعت في المزاد كذلك الهدايا التابعة للكتاب الروس والسوفيت دميتري ميريجكوفسكي، ألكسندر تفاردوفسكي" فاسيلي غروسمن، بيلا أخمدولينا.

يذكر أن يوسف برودسكي ولد في الرابع والعشرين من مايو عام 1940 في بطرسبورغ، ولم تعترف السلطة السوفيتية بشاعريته وحكمت بنفيه في منطقة ريفية نائية في شمال الاتحاد السوفيتي، ثم رحّلته عام 1972 إلى خارج البلاد، واضطر الشاعر للعيش في المنفى طيلة الفترة المتبقية من حياته في الولايات المتحدة إلى أن باغته الموت عام 1996.

المصدر: تاس