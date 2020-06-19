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وفاة الفنان بركات زكي في مصر

الثقافة والفن

وفاة الفنان بركات زكي في مصر
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أعلن الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، عن وفاة الممثل الثانوى بركات زكي، الذى شارك بأدوار بسيطة في أكثر من 80 عمل فنى بين السينما والدراما.

 ونقل موقع اليوم السابع عن الفنان منير مكرم أن الفنان الراحل توفى منذ يوم 14 من شهر يونيو/ حزيران الجاري، وتم دفن الجثمان، ولكن أسرته لم تخطرنا الا منذ قليل بخبر الوفاة ودفنه.
 
وشارك الراحل بركات زكى بأدوار ثانوية في العديد من الأفلام والمسلسلات منها، مكتوب على الجبين، زهرة وازواجها الخمسة، سقوط الخلافة، مسلسل إسماعيل ياسين، الوديعة والذئاب، أولاد الحلال، مسلسل اسمهان، مسلسل قمر، مسلسل ناصر.

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