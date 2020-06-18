وفاة "حبيبة القوات" عن عمر 103 سنوات

توفيت المغنية وكاتبة الأغاني والممثلة الإنجليزية، فيرا مارغريت ويلش، المعروفة باسم فيرا لين، الخميس 18 يونيو، عن عمر يناهز 103 أعوام.

وقال أقارب فيرا في بيان: "نشعرن بالحزن العميق لإعلان وفاة أحد أفضل الفنانين المحبوبين في بريطانيا عن عمر 103 سنوات".

We pay tribute to Dame Vera Lynn, an unforgettable British icon and symbol of hope to the Armed Forces Community.



Her music provided strength and support to the nation during its darkest times, including recently during the current pandemic. Her songs and memory will live on ❤️ pic.twitter.com/ccGHFwMC2H — Royal Navy & Royal Marines Charity (@RNRMC) June 18, 2020

وأضافوا: "فيرا لين التي عاشت في ديتشلينغ، شرق ساسكس، توفيت في وقت مبكر اليوم، 18 يونيو 2020، محاطة بأسرتها المقربة، وسيتم الإعلان عن مزيد من المعلومات بشأن حفل التأبين في وقت لاحق".

وولدت فيرا مارغريت ويلش في 20 مارس 1917 في إيست هام بلندن، لأب سباك وأم خياطة، وأصبحت تعرف باسم "حبيبة القوات" في إشارة إلى شعبيتها المذهلة خلال الحرب العالمية الثانية.

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Vera Lynn



'We'll meet again'



One of Britain's best-loved iconic entertainers has died at the age of 103."



Fondly remembered as the forces sweetheart...



Well-loved and woman who truly loved her country people... pic.twitter.com/ULDkXt2NG0 — Bonnie-Lad (@LadBonnie) June 18, 2020

وتُعرف أيضا بأنها المغنية المفضلة للملكة، ومن أشهر أغانيها "سوف نلتقي مجددا "، و"والمنحدرات الصخرية البيضاء في دوفر"، و"العندليب غنى في ساحة بيركلي"، و"هناك ستكون دائما انجلترا".

وبدأت فيرا الغناء في سن السابعة، وكانت في الحادية عشرة من عمرها عندما تبنت اسم جدتها الأم مارغريت لين.

وبدأت في كسب شهرتها الواسعة خلال الحرب العالمية الثانية، عندما قامت بجولة في مصر والهند وبورما للقوات العسكرية ورفع الروح المعنوية بين الحلفاء.

We are incredibly sad to hear of the passing of Dame Vera Lynn, an unforgettable British icon, symbol of hope to the Armed Forces Community past and present, and much loved longstanding Legion supporter. Our thoughts are with her loved ones. pic.twitter.com/lFrfQPwKbr — Royal British Legion (@PoppyLegion) June 18, 2020

وساهمت بشكل مثير للدهشة في رفع معنويات كل من الجنود وزوجاتهم في بريطانيا، من خلال برنامجها الإذاعي عام 1941، Sincerely Yours، الذي أرسل رسائل إلى القوات وغنت أغانيهم المفضلة أيضا، وكذلك من خلال زيارة الأمهات الجدد وإرسال رسائلهن الشخصية إلى أزواجهن في الخارج.

المصدر: ميرور