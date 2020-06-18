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وفاة "حبيبة القوات" عن عمر 103 سنوات

الثقافة والفن

وفاة
Reuters Kieran Doherty
المغنية وكاتبة الأغاني والممثلة الإنجليزية، فيرا مارغريت ويلش
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توفيت المغنية وكاتبة الأغاني والممثلة الإنجليزية، فيرا مارغريت ويلش، المعروفة باسم فيرا لين، الخميس 18 يونيو، عن عمر يناهز 103 أعوام.

وقال أقارب فيرا في بيان: "نشعرن بالحزن العميق لإعلان وفاة أحد أفضل الفنانين المحبوبين في بريطانيا عن عمر 103 سنوات".

وأضافوا: "فيرا لين التي عاشت في ديتشلينغ، شرق ساسكس، توفيت في وقت مبكر اليوم، 18 يونيو 2020، محاطة بأسرتها المقربة، وسيتم الإعلان عن مزيد من المعلومات بشأن حفل التأبين في وقت لاحق".

وولدت فيرا مارغريت ويلش في 20 مارس 1917 في إيست هام بلندن، لأب سباك وأم خياطة، وأصبحت تعرف باسم "حبيبة القوات" في إشارة إلى شعبيتها المذهلة خلال الحرب العالمية الثانية.

وتُعرف أيضا بأنها المغنية المفضلة للملكة، ومن أشهر أغانيها "سوف نلتقي مجددا "، و"والمنحدرات الصخرية البيضاء في دوفر"، و"العندليب غنى في ساحة بيركلي"، و"هناك ستكون دائما انجلترا".

وبدأت فيرا الغناء في سن السابعة، وكانت في الحادية عشرة من عمرها عندما تبنت اسم جدتها الأم مارغريت لين.

وبدأت في كسب شهرتها الواسعة خلال الحرب العالمية الثانية، عندما قامت بجولة في مصر والهند وبورما للقوات العسكرية ورفع الروح المعنوية بين الحلفاء.

وساهمت بشكل مثير للدهشة في رفع معنويات كل من الجنود وزوجاتهم في بريطانيا، من خلال برنامجها الإذاعي عام 1941، Sincerely Yours، الذي أرسل رسائل إلى القوات وغنت أغانيهم المفضلة أيضا، وكذلك من خلال زيارة الأمهات الجدد وإرسال رسائلهن الشخصية إلى أزواجهن في الخارج.

المصدر: ميرور

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