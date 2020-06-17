كريستن ستوارت تجسد الأميرة ديانا في فيلم جديد

أفاد موقع Deadline الأمريكي المختص بأخبار السينما والتلفزيون بأن نجمة سلسلة أفلام "Twilight" كريستن ستوارت ستجسد الأميرة البريطانية الراحلة ديانا في فيلم جديد.

ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج الفيلم الجديد للمخرج التشيلي بابلو لاراين في عام 2021.

ويتناول الفيلم فترة من حياة الأميرة ديانا، عندما قررت الطلاق من ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، مما جعل من المستحيل بالنسبة لها أن تصبح ملكة بريطانيا في يوم من الأيام.

وقال المخرج لاراين في حديث لـ Deadline، إنه "عندما تقرر شخصية ألا تكون ملكة، وتقول إنها من الأفضل أن تكون نفسها، فهذا قرار كبير جدا، هذا مثل قصة خرافية ولكن بالعكس".

وسيطلق على الفيلم اسم "Spencer"، وهو اسم العائلة للأميرة ديانا. ولم يتم اختيار الممثل لدور الأمير تشارلز في هذا الفيلم بعد.

وسبق لبابو اراين أن أخرج فيلم "Jackie" عن جاكلين كينيدي زوجة الرئيس الأمريكي الـ 35 جون كينيدي. وقوبل الفيلم بصورة إيجابية في أوساط الفن وهواة السينما.

أما كريستن ستوارت، التي من المقرر أن تجسد الأميرة ديانا، فاشتهرت بدورها في سلسلة الأفلام "The Twilight Saga"، التي صدر أول أفلامها في 2008. وهذه الأفلام مبنية على سلسلة الروايات الخيالية بقلم الكاتبة الأمريكية ستيفني ماير، وتروي حكاية العلاقة الرومانسية بين الفتاة العادية بيلا سوان (كريستن ستوارت) ومصاص دماء، جسده الممثل روبرت باتينسون.

يذكر أن الأميرة ديانا فارقت الأمير تشارلز في عام 1992، وتطلقت منه بعد 4 سنوات من ذلك في خطوة غير مسبوقة للعائلة المالكة البريطانية. وتوفيت ديانا عام 1997 في باريس في حادث مروري، وكان عمرها 36 سنة.

المصدر: رويترز