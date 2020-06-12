إصابة نجم مصري بكورونا!

أعلن الفنان المصري، مصطفى درويش، أمس الخميس، عن إصابته بفيروس كورونا.

وأكد درويش أنه تعرض لأزمة صحية خلال الساعات الأخيرة، وكان يشكو من آلام في البطن وصداع وفقدان حاسة التذوق.

ودعا الفنان المصري عبر صفحته على تطبيق "إنستغرام" متابعيه إلى الدعاء له بالشفاء قائلا: "هتعدي بإذن الله بفضل دعواتكم".

في غضون ذلك، تلقى درويش دعما كبيرا من زملائه نجوم الفن في مصر، فكتب أحمد السعدني:"ألف سلامه يا درش، خير إن شاء الله"، وعلقت آيتن عامر: "سلامتك يا مصطفى هتعدي طبعا باذن الله".

تجدر الإشارة إلى أن الممثل مصطفى درويش شارك خلال شهر رمضان الماضي في مسلسل "100 وش"، بطولة نلي كريم وآسر ياسين.

المصدر: RT