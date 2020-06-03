طرائف متحف تشايكوفسكي في موسكو

لعبت موسكو دورا كبيرا في حياة الموسيقار الروسي بيوتر تشايكوفسكي حيث عاش 12 عاما - هنا ألف أبرز أعماله ودرّس في الكونسرفاتوار، الذي سمي باسمه فيما بعد.

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استأجر تشايكوفسكي شققا كثيرة في موسكو، لكن إحداها بقيت حتى أيامنا هذه، وتحولت إلى متحف طريف. هذا المتحف يسلط الضوء على وقائع كثيرة من السيرة الذاتية للموسيقار الروسي، التي تبقى موضوعا للنقاش. أما برامج الجولات للأطفال في المتحف فنُظمت بشكل ألعاب ومغامرات وحل ألغاز، وكلها تعتمد على أبرز أعمل تشايكوفسكي كباليه "بحيرة البجع" و"كسارة البندق" و"ألبوم الأطفال" وغيرها.

المصدر: RT