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مسرح الجيش الروسي يعرض مسرحية عن فيروس كورونا

الثقافة والفن

مسرح الجيش الروسي يعرض مسرحية عن فيروس كورونا
Sputnik Sergey Mamontov
صورة أرشيفية
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ينتهي الموسم اليوبيلي الـ 90 في مسرح الجيش الروسي الأكاديمي في موسكو بعرض مسرحية " متر واحد ونصف المتر" عن فيروس كورونا.

أفاد بذلك ناطق باسم المسرح في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية، مشيرا إلى أن المسرحية تعرض أولا في نظام أونلاين يوم 29 مايو الجاري على شكل مسلسل سيعرض على قناة "يوتيوب".

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وقال الناطق إن الكاتب المسرحي، إيغور أفاناسيف، ألف مسرحية بعنوان " متر واحد ونصف المتر" التي يشارك في عرضها فنانا الشعب الروسي، أرتيوم كامينسكي وأولغا بوغدانوفا، وغيرهما من فناني المسرح.

وأوضح الناطق أن أحداث المسرحية تدور في فيللا مستشار الحكومة للشؤون الاقتصادية، دميتري روميانتسيف بضواحي موسكو وتبدأ في 31 مارس الماضي.

حيث ينتظر المستشار عودة زوجته من إيطاليا. لكن الحجر الصحي يمنعها من العودة بسرعة. لذلك استدعى خادمة من شركة تقدم خدمات التنظيف لتساعده في تسيير شؤون المنزل. واضطر المسؤول الحكومي والخادمة إلى الإقامة في الفيللا معزولين عن العالم لمدة طويلة. ويبدأ، دميتري بمغازلة الخادمة لتقام بينهما علاقة حميمية.

المصدر : تاس

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