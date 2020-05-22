متاحف ومسارح روسيا تعود إلى عملها قريبا

تبدأ المسارح الروسية في بيع التذاكر اعتبارا من 1 أغسطس المقبل، أما المتاحف فيمكن أن تعود إلى عملها الطبيعي بدءا من 1 يونيو المقبل.

أفادت بذلك صحيفة "إزفيستيا" الروسية نقلا عن نائبة وزيرة الثقافة الروسية، آلا مانيلوفا.

إقرأ المزيد

وكانت وزيرة الثقافة الروسية، أولغا ليوبيموفا، قد أعلنت في جلسة مجلس الدوما (البرلمان الروسي) أن المسارح الروسية ستعود إلى عملها الطبيعي في 1 أغسطس المقبل بعد انتهاء نظام العزلة الذاتية.

وأوضحت أن أن فناني المسارح كلهم سيأخذون في 15 يونيو المقبل الإجازات لغاية 15 يوليو المقبل، ما يسمح بإجراء عملية التعقيم لمنشآت المسارح وتجهيزاتها.

ويمكن أن يستأنف الفنانون والفنانات بعد ذلك تدريباتهم لعرض المسرحيات بدءا من 1 سبتمبر المقبل.

وفيما يتعلق بالمتاحف قالت وزيرة الثقافة يمكن أن تفتح أبوابها في 1 يونيو المقبل شريطة موافقة السلطات المحلية على ذلك.

المصدر: تاس