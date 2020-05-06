سيمفونية شوستاكوفيتش السابعة "لينينغراد" يعزفها الأوركسترا أونلاين

سيقدم أوركسترا بحر البلطيق الفيلهارموني الدولي الذي يجمع بين 100 موسيقي من روسيا وأوروبا الغربية والشرقية، يوم 8 مايو، السيمفونية السابعة للمؤلف الموسيقي الشهير دميتري شوستاكوفيتش

وذلك في إطار مشروع "موسيقى العالم" الدولي الذي يتحقق بمناسبة حلول الذكرى الـ75 للنصر على النازية.

وصرح بذلك للصحفيين رئيس لجنة تنظيم المشروع ورئيس مؤسسة البرامج الثقافية والتنويرية "عرض البحر"، ميخائيل سيمونيان.

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وقال:" كنا نعتزم أولا أن نقيم الحفلات الموسيقية في كل من برلين وصوفيا وفيينا وترغاو. لكن وباء فيروس كورونا أدخل تعديلات في برنامجنا. واضطررنا إلى تنظيم المشروع في إطار أونلاين.

وأوضحت المديرة التنفيذية لمؤسسة "عرض البحر" أنجيلينا لاكاتوش، أن 108 موسيقيين سيشكلون أوركسترا افتراضيا وهم في العزلة الذاتية بمنازلهم. وقد أعد كل موسيقي تسجيل فيديو للحركة الأولى من السيمفونية السابعة للمؤلف الموسيقي السوفيتي المعروف، دميتري شوستاكوفيتش.

وقالت:" سنحاول عن طريق أداء السيمفونية السابعة استذكار هذا اليوم العظيم (يوم 9 مايو) عندما انتصر الخير على الشر".

وسيبدأ بث الأداء الافتراضي للسيمفونية الساعة 15.00 يوم 8 مايو بتوقيت موسكو من متحف النصر على جبل "بوكلونايا" بموسكو وعلى موقع مؤسسة "عرض البحر".

يذكر أن المؤلف الموسيقي الروسي السوفيتي، دميتري شوستاكوفيتش، أحد أشهر مؤلفي القرن العشرين، كتب سيمفونيته السابعة المسماة "لينينغراد" عام 1941 بمدينة لينينغراد المحاصرة من قبل القوات الألمانية.

المصدر: تاس