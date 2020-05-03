بسبب "البنطال".. بدرية طلبة تكشف حقيقة علمها بمقلب رامز جلال

تحدثت الفنانة المصرية، بدرية طلبة، عن حقيقة معرفتها بمقلب برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال.

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وقالت طلبة في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، إنها لم تذهب لإهانة نفسها بسبب المال، وأنها لا تعلم بالمقلب، حيث خدعت بالحضور لبرنامج ألعاب ومسابقات.

وأضافت أنها تلقت اتصالا من الفنانة أروى للمشاركة، وطلب منها فريق العمل ارتداء لباس يليق ببرنامج فيه ألعاب ومسابقات.

وتابعت: "وبعد كام سؤال من أروى فوجئت برامز، ولعلم الجميع لا بنروح نهين نفسنا علشان فلوس، ولا بناخد ملايين، ولا كنت عارفة".

وختمت: "الحكاية إن برنامج رامز برنامج قوي وله جمهور وبينول نسبة مشاهدة عالية جدا، وياريت تشوفو البرنامج بعين التسلية والاستمتاع، لإننا يهمنا متعتكم وابتسامتكم، ورمضان كريم علينا جميعا".

وانتقد الجمهور حلقة طلبة بسبب ملابسها التي ارتدت فيها "بنطال"، في إشارة إلى علمها بالمقلب مسبقا.