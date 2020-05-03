وفاة الفنان الجزائري الشهير إيدير

غيب الموت الفنان الجزائري الشهير حميد شريت (إيدير) عن عمر ينهاز 71 سنة، مساء السبت في المستشفى بالعاصمة الفرنسية، باريس بعد صراع طويل مع المرض.

واشتهر الفنان إيدير المنحدر من منطقة القبائل بموسيقاه الجميلة، التي حققت نجاحات باهرة، حيث مازالت تعتبر أغانيه الرائعة "أفافا ينوفا" و"سندو" من أشهر الروائع الجزائرية (الأمازيغية​​​).

⚫وفاة الفنان #حميد_شريات المدعو "#إيدير"

⚫الفنان إيدير صاحب رائعة "#أفافا_انوفا" في ذمة الله

⚫الراحل فارق الحياة الليلة على الساعة التاسعة والنصف

⚫الفقيد كان يرقد بمستشفى "بيشا" في باريس #بفرنساpic.twitter.com/6LqmidC54e — Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) May 2, 2020

قام الفنان ايدير في مشواره الطويل بثنائيات مع فنانين كبار مثل شارل ازنافور، كما شارك في حفلات ضخمة مع نجوم الأغنية الجزائرية مثل الشاب خالد والشاب مامي، وعرف عنه حبه للسلام وتشجيعه لكل مبادرات السلم والإخاء، وكان طوال مشواره سفيرا للثقافة الجزائرية وللفن الأمازيغي.

والفنان الراحل، من مواليد 1949، ولد في الجزائر بقرية "أيت لحسين" في منطقة القبائل.

خالدة #إيدير افافا ينـوفا

نودع اليوم عملاقا من عمالق الأغنية الأمازيغية 💔

🎶 pic.twitter.com/zATyz2KCED — Hassan ⛥ (@Hassan_khalile) May 3, 2020

وعبر فنانون ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنهم الشديد بسبب رحيل أيقونة الطرب الأمازيغي.

وفاة الفنان الجزائري، صاحب الروائع الموسيقية #ايدير.

Décès du chanteur et compositeur algérien #idirpic.twitter.com/KqMH4NDUwl — Djaafar khelloufi (@DKhelloufi) May 2, 2020

المصدر: RT+وكالات