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وفاة الفنان الجزائري الشهير إيدير

الثقافة والفن

وفاة الفنان الجزائري الشهير إيدير
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غيب الموت الفنان الجزائري الشهير حميد شريت (إيدير) عن عمر ينهاز 71 سنة، مساء السبت في المستشفى بالعاصمة الفرنسية، باريس بعد صراع طويل مع المرض.

واشتهر الفنان إيدير المنحدر من منطقة القبائل بموسيقاه الجميلة، التي حققت نجاحات باهرة، حيث مازالت تعتبر أغانيه الرائعة "أفافا ينوفا" و"سندو" من أشهر الروائع الجزائرية (الأمازيغية​​​).

قام الفنان ايدير في مشواره الطويل بثنائيات مع فنانين كبار مثل شارل ازنافور، كما شارك في حفلات ضخمة مع نجوم الأغنية الجزائرية مثل الشاب خالد والشاب مامي، وعرف عنه حبه للسلام وتشجيعه لكل مبادرات السلم والإخاء، وكان طوال مشواره سفيرا للثقافة الجزائرية وللفن الأمازيغي.

والفنان الراحل، من مواليد 1949، ولد في الجزائر بقرية "أيت لحسين" في منطقة القبائل.

وعبر فنانون ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنهم الشديد بسبب رحيل أيقونة الطرب الأمازيغي.

المصدر: RT+وكالات

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