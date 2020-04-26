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تصريحات جريئة لأصالة نصري عن طليقها

الثقافة والفن

تصريحات جريئة لأصالة نصري عن طليقها
Reuters
الفنانة السورية أصالة نصري
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علقت الفنانة السورية أصالة نصري على زوجها السابق طارق العريان، وافتقادها وجوده في شهر رمضان المبارك.

ونقل برنامج "THEINSIDERAR" عن أصالة لدى سؤالها عما إذا كانت ستدعو طليقها لتناول الإفطار، قولها: "لا نعرف الظروف بعد".

وأكدت أصالة أنها تحمل في هذا الشهر كثيرا من المشاعر، بينها الندم على بعض ردود أفعالها، وأضافت: "أكيد ارتكبت أخطاء فادحة في 2019 وبدايات العام الجاري.. بدي ألاقي طريقة أعتذر عنها لأني ما بعرف شو كان سببها".

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المصدر: وكالات 

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