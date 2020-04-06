مؤلفة روايات "هاري بوتر" تعلن تعافيها مما اشتبهت بأنه كورونا

قالت الكاتبة البريطانية جوان رولينغ، مؤلفة روايات "هاري بوتر" إنها تعافت مما اشتبهت في أنه فيروس كورونا، وذلك بعد أسبوعين من المرض.

وكتبت رولينغ على حسابها في موقع "تويتر": "على مدى الأسبوعين الماضيين كانت لدي جميع أعراض كوفيد-19 (رغم عدم إجرائي للفحص)".

كما نشرت تسجيلا مصورا لأسلوب تنفس قالت إنه ساعدها في التغلب على أسوأ الأعرض لديها والتي أوصاها بها زوجها الذي يعمل طبيبا في المملكة المتحدة.

Thank you for your kind and lovely messages! I really am completely recovered and wanted to share a technique that’s recommended by doctors, costs nothing, has no nasty side effects but could help you/your loved ones a lot, as it did me. Stay safe, everyone x — J.K. Rowling (@jk_rowling) April 6, 2020

وقالت: "تعافيت تماما وأريد أن أشارك أسلوبا أوصاني به الأطباء، لا يكلف شيئا، ولا يسبب أي أعراض جانبية، لكنه قد يساعدكم أو يساعد أحبابكم كثيرا، مثلما حدث معي".

يذكر أن جوان رولينغ (54 عاما) مؤلفة سلسلة الكتب الخيالية الشهيرة "هاري بوتر"، وهي أحدث من أعلن من المشاهير تعافيه من المرض الذي يسببه فيروس كورونا.

ومن بين المشاهير الآخرين الذين أصيبوا بالفيروس وتعافوا منه الممثلان توم هانكس وإدريس إلبا ومغنية البوب الأمريكية بينك وولي العهد البريطاني الأمير تشارلز.

المصدر: رويترز