بلاغ عاجل ضد فنانة مصرية بسبب فيروس كورونا

تقدم المحامي المصري أيمن محفوظ ببلاغ عاجل للنائب العام، طالب فيه بالتحقيق مع المطربة إيناس عز الدين، بسبب نشرها فيديوهات حول إصابتها بفيروس كورونا، وادعائها الكاذب.

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وقدم محفوظ مع البلاغ، أسطوانة مدمجة بما طالب به وطالب محفوظ بتقديم المطربة لمحاكمة عاجلة وذلك بتهم ادعاء إصابتها، بفيروس كورونا، وذلك عبر فيديو على حسابها الشخصي جاء به بأن مستشفى حميات إمبابة به بعض الآفات والحشرات وعدم توافر الأجهزة والأدوية لمكافحة فيروس كورونا بالمستشفى.

وأضاف محفوظ، أن هذا التصرف لا غرض له إلا هدم الجهود التي تبذلها الدولة في مكافحة الوباء العالمي، وساهم هذا الفيديو في استغلال القنوات المعادية لمصر في الإساءة لسمعة بلدنا وتكدير السلم والأمن المجتمعي في وقت كان على تلك المطربة أن تحسب حساب تصرفاتها وأننا في وقت لا بد أن نتحد فيه جميعا مع الدولة ومؤسساتها.

وكانت قد أعلنت عز الدين أنها تعاملت مع الأمر بحسن نية وعفوية، موضحة أنها بعد عودتها من المغرب بأسبوع تلقت اتصالا من شخص يطمئن عن حالتها الصحية، مؤكدا لها أن هناك حالة في الطائرة التي عادت بها من المغرب مصابة بالفيروس، طالبا منها إذا زادت عليها الأعراض الاتصال بـ"105".

المصدر: وسائل إعلام مصرية