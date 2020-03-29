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مصر.. فيروس كورونا يتسبب بمشهد محزن في جنازة الفنان جورج سيدهم (صور)

الثقافة والفن

مصر.. فيروس كورونا يتسبب بمشهد محزن في جنازة الفنان جورج سيدهم (صور)
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تابوت الجنازة
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تسبب فيروس كورونا القاتل بمشهد محزن خلال جنازة الفنان المصري الراحل جورج سيدهم، حيث حال فيروس كورونا دون مشاركة الفنانين والحشود من محبيه.

مصر.. فيروس كورونا يتسبب بمشهد محزن في جنازة الفنان جورج سيدهم (صور)
youm7
جنازة جورج سيدهم
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الموت يغيب الفنان المصري جورج سيدهم
الموت يغيب الفنان المصري جورج سيدهم

واقتصر تشييع الجثمان في كنيسة العذراء مريم والقديس اثناسيوس الرسولي بمدينة نصر، على زوجته وعدد قليل من أقاربه، بالإضافة إلى نقيب الممثلين أشرف زكي والفنان هاني رمزي.

وكان الفنان الكوميدي البارز، وأحد أقطاب الكوميديا المصرية في القرن الماضي، جورج سيدهم، قد رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 82 عاما داخل مستشفى خاص بالقاهرة، بعد صراع مع المرض.

مصر.. فيروس كورونا يتسبب بمشهد محزن في جنازة الفنان جورج سيدهم (صور)
youm7
الجنازة

اشتهر الكوميديان المخضرم بعبارته الشهيرة التي أطلقها بخفة دمه المعهودة في مسرحية المتزوجون مع النجم، سمير غانم، والتي تحولت فيما بعد إلى عبارة متداولة في المجتمع المصري "تعاشب شاي!" (تعالى اشرب شاي).

مصر.. فيروس كورونا يتسبب بمشهد محزن في جنازة الفنان جورج سيدهم (صور)
youm7
زوجة جورج سيدهم

ولد الفنان الراحل في جرجا بسوهاج عام 1938، والتحق بكلية الزراعة جامعة عين شمس، ثم التقى بزميليه، سمير غانم والضيف أحمد، وأنشأ معهما فرقة ثلاثي أضواء المسرح، التي لمعت في القرن الماضي، وعملت في المسرح والتلفزيون، وشاركوا في بطولة عدد كبير من الأفلام والمسرحيات.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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