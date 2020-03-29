مصر.. فيروس كورونا يتسبب بمشهد محزن في جنازة الفنان جورج سيدهم (صور)

تسبب فيروس كورونا القاتل بمشهد محزن خلال جنازة الفنان المصري الراحل جورج سيدهم، حيث حال فيروس كورونا دون مشاركة الفنانين والحشود من محبيه.

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واقتصر تشييع الجثمان في كنيسة العذراء مريم والقديس اثناسيوس الرسولي بمدينة نصر، على زوجته وعدد قليل من أقاربه، بالإضافة إلى نقيب الممثلين أشرف زكي والفنان هاني رمزي.

وكان الفنان الكوميدي البارز، وأحد أقطاب الكوميديا المصرية في القرن الماضي، جورج سيدهم، قد رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 82 عاما داخل مستشفى خاص بالقاهرة، بعد صراع مع المرض.

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اشتهر الكوميديان المخضرم بعبارته الشهيرة التي أطلقها بخفة دمه المعهودة في مسرحية المتزوجون مع النجم، سمير غانم، والتي تحولت فيما بعد إلى عبارة متداولة في المجتمع المصري "تعاشب شاي!" (تعالى اشرب شاي).

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ولد الفنان الراحل في جرجا بسوهاج عام 1938، والتحق بكلية الزراعة جامعة عين شمس، ثم التقى بزميليه، سمير غانم والضيف أحمد، وأنشأ معهما فرقة ثلاثي أضواء المسرح، التي لمعت في القرن الماضي، وعملت في المسرح والتلفزيون، وشاركوا في بطولة عدد كبير من الأفلام والمسرحيات.

المصدر: وسائل إعلام مصرية