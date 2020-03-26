 
مباشر

فيروس كورونا يصيب أشهر المغنيين الروس

الثقافة والفن

فيروس كورونا يصيب أشهر المغنيين الروس
Sputnik ilya Pitalev
ليف ليشينكو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/niw4

تأكدت اليوم إصابة المغني الروسي المخضرم، ليف ليشينكو، بفيروس كورونا، الذي تسبب في إصابته بالتهاب رئوي مزدوج، وقد أعلن عن ذلك مدير أعمال الفنان، أوليغ دميترييف.

إقرأ المزيد
فنان روسي أمضى في الشرق العربي أشهرًا لرسم لوحة واحدة
فنان روسي أمضى في الشرق العربي أشهرًا لرسم لوحة واحدة

وقد أكدت مصادر طبية أن حالة المغني الشهير خطيرة، بعد أن نقل يوم أمس إلى غرفة العناية المركزة في مستشفى "كوموناركا" للمصابين بفيروس كورونا في موسكو، حيث انخفضت نسبة الأكسجين في الدم، وبدأ بالاختناق.

وليشينكو هو فنان الشعب في روسيا، وحاصل على وسام الإنجاز الوطني، واشتهر بأداء الكثير من أغنيات الحرب، والأفلام الروسية القديمة.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا