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شعوب روسيا تقدم رقصاتها الأصيلة في موسكو

الثقافة والفن

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استضافت العاصمة الروسية مسابقة الرقص الشعبي لعموم روسيا، حيث قدمت فرق الرقص للأطفال والشباب من 8 دوائر فدرالية روسية فولكلورها الشعبي بكل ألوانه البهية.

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يقول منظمو المسابقة إن المحافظة على الفولكلور الشعبي أصبحت أمرا بالغ الأهمية في عهد العولمة، عندما ينسى الشباب تقاليدهم الشعبية الأصيلة، في حين أن الشباب من القوميات المختلفة يتعرفون خلال هذه المسابقات إلى ثقافات بعضهم بعضا، ولا سيما أنهم يعيشون في بلد فريد يبلغ عدد القوميات فيه نحو 190 قومية، تتكلم 150 لغة.

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