مسرح روسي يدشن مشروع لعرض المسرحيات عن بعد

دشن مسرح "سوفريميني" الروسي بموسكو مشروع أونلاين لعرض المسرحيات عن بعد على الإنترنت بعنوان "الدكتور تشيخوف".

وقالت مدير قسم الشؤون الأدبية في المسرح، يفغينيا كوزنيتسوفا، إن فناني المسرح يسعون إلى الحفاظ على التواصل بالمشاهدين على خلفية القيود التي فرضتها بلدية موسكو على إقامة الفعاليات الاجتماعية والثقافية التي يحضرها أكثر من 50 مشاهدا.

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وأوضحت يفغينيا أن الموقع الرسمي للمسرح وشبكاته للتواصل الاجتماعي سينشر الساعة 19.00 مساء كل يوم فيديوهات يقدم فيها الممثلون قصصا مسرحية للكاتب الروسي الكلاسيكي أنطون تشيخوف (1860 – 1904).

وجاء في بيان نشره الموقع الإلكتروني للمسرح:" إننا مشتاقون إلى مشاهدينا ولا يمكننا انتظار قدوم يوم 10 أبريل حين ستلغى القيود الحكومية ولذلك قررنا أن نكون على اتصال دائم بمشاهدنا العزيز".

وانطلق المشروع بقصة تشيخوف" الطالب" الذي يقدمها اليوم الفنان، فلاديسلاف فيتروف. أما قصة " قضية فاسدة" فسيقدمها غدا فنان الشعب الروسي، سيرغي غارماش.

يذكر أن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين وقع يوم 16 مارس مرسوما يمنع المسارح والمتاحف وغيرها من المؤسسات الثقافية إقامة العروض أو فعاليات ثقافية أخرى لغاية 10 أبريل المقبل لدرء خطر انتشار فيروس كورونا في موسكو.

المصدر: تاس