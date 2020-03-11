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"القبعة الحمراء"... قصة ما عادت للأطفال

الثقافة والفن

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تحولت قصة "القبعة الحمراء" المعروفة كقصة للأطفال إلى قصة حب درامية، وتنافس بين الذئب والحطاب، في باليه قدمه أحد أشهر الراقصين المعاصرين سيرغي بولونين.

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أصبح هذا الباليه مشروعا مشتركا بين الكوريوغراف الروسي بولونين والمخرج البريطاني روس فديري راي والموسيقار الروسي كيريل ريختر، الذي ألف الموسيقى لهذا العرض المثير. واللافت أن هذا الفنان، الذي ألف الموسيقى الرسمية للمونديال 2018، معروف بتعاونه مع دولة قطر في عدد من المشروعات الفنية.  

وأدى بولونين المعروف كرجل الفضائح الكبرى في عالم الباليه دور الحطاب في الباليه، بينما أدت لاورا فيرناندس غروموفا راقصة مسرح ماريينسكي فتاة القبعة الحمراء، التي يدينها المجتمع لانتهاكها تقاليده

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