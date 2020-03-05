مصر.. شقيق ياسمين عبد العزيز يصدر تصريحات متضاربة عنها

وجه الفنان وائل عبد العزيز، رسالة إلى شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز، مفادها أن الغرض من منشوره الذي هاجمها فيه معرفة طبيعة العلاقة بينها وبين الفنان أحمد العوضي.

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وأشار وائل إلى أنه من اليوم خارج حياة شقيقته وهي حرة في مستقبلها، كما أنه لا يستطيع العيش بتلك الطريقة.

وقال وائل عبد العزيز، من خلال فيديو عبر حسابه بموقع "فيس بوك": "أنا كل اللي عاوزه أعرف طبيعة العلاقة دي أيه.. لأن الكلام كان كتير جدا.. من النهاردة اعتبريني برة حياتك وأنتي حرة في حياتك ومستقبلك.. ربنا يوفقك".

ووجه وائل رسائله إلى مهاجميه على وسائل التواصل الاجتماعي: "أنا لو بدور على الشهرة كنت استغليت اسم أختي وشهرتها ومعارفها من زمان، وكل الميديا تعلم ذلك".

وأوضح أن بداية الخلاف منذ عيد ميلاد الفنانة ياسمين عبد العزيز، قائلا: "يوم عيد ميلادها نزل صور بينها وبين شخص.. الصور دايقتني وحسيت منها أن دي مش ياسمين.. كلمتها وقولت من أمتى بنعمل أعياد ميلاد بالشكل ده.. وحاولت أتكلم معاها مرة واتنين رفضت كلامي جدا..".

وكانت الفنانة ياسمين عبد العزيز ردت على شقيقها وائل عبد العزيز بعد مهاجمتها عبر حسابه الشخصي، بسبب صورها ونوع العلاقة التي تجمعها بالفنان أحمد العوضي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية