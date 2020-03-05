نانسي عجرم تتجه نحو التمثيل لأول مرة

تحل الفنانة نانسي عجرم ضيفة شرف في مسلسل "نساء من ذهب"، المقرر عرضه في رمضان 2020، وذلك بمشاركة نخبة من الفنانين المصريين.

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي، حيث تشارك في بطولته الفنانتان نبيلة عبيد وناديا الجندي، بعد غياب طويل عن الشاشة، بالإضافة إلى عدد من نجوم الفن العربي، وسيجري تصوير المسلسل في العاصمة اللبنانية بيروت.

يذكر أن مسلسل "نساء من ذهب" مأخوذ من "فورمات" أمريكي كوميدي، أنتجته شركة ديزني الشهيرة، ويعتمد على الاستعانة بأكثر من نجم للظهور ضيوف شرف خلال الحلقات.

المصدر: اليوم السابع