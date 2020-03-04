فنان عربي كبير يغلق حسابه على "تويتر" بسبب الانتقادات

أقدم المطرب الخمسيني، عبد المجيد عبدلله، على إغلاق حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، جراء تعرضه لتعليقات سلبية.

جاء ذلك على خلفية، انتقاد أحد المغردين على "تويتر" للغناء السعودي، ما اعتبره الفنان أمرا مسيئا، ودفعه للدخول في جدال مع المغرد، في حين تطور النقاش بينهما، إذ تم توجيه ردود مسيئة وخادشة للحياء للمطرب الخمسيني، من قبل عدد من المغردين، ما اضطر الفنان لاتخاذ القرار بإغلاق حسابه إثر انفعاله.

وكان عبد المجيد قد كتب لجمهوره تغريدة وداع أخيرة، عبر حسابه على "تويتر"، يعبر فيها عن استيائه لما وصل إليه الفن حاليا، إضافة إلى غضبه من الأشخاص الذين يوجهون له كلاما جارحا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.

مشكلة عبدالمجيد انه لم يستوعب بعد ماهي منصات التواصل الاجتماعي والمتواجدين فيها ، يعاملها كنه في مجلس الصغير يحترم الكبير وتثمين كلام الخ ، نعم صحيح هذا المفترض بس غاب عنك ان هذا عالم افتراضي الكثير من السواد يخرج فيه هنا مربط الفرس تجاهلك لهم يحفظ تاريخك .



#عبدالمجيد_عبداللهpic.twitter.com/8zSWUVCaDz — سعود ديكنز 🇸🇦 (@IS3udD1) March 4, 2020

وعبر جمهور الفنان السعودي عن موقفه بشكل متباين، فمنهم من استنكر كلامه، ومنهم من دافع عنه، كما وأطلق مجموعة ناشطين هاشتاغ #عبدالمجيد_عبدلله على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تعبيرا عن موقفهم إزاء قرار المطرب بإغلاق حسابه.

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وساند بدوره، رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ، المطرب الغاضب داعيا إياه لعدم الاكتراث للأشخاص السلبيين، متهما المغردين بعدم الخجل واستخدام أسماء مستعارة.

المصدر: إرم