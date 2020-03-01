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رحيل الباحث والمؤرخ السوري سهيل زكار

الثقافة والفن

رحيل الباحث والمؤرخ السوري سهيل زكار
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نعت وزارة الثقافة السورية الباحث والمؤرخ والمترجم سهيل زكار الذي توفي اليوم الأحد عن عمر ناهز 84 عاما.

وكان زكار أستاذا للتاريخ الإسلامي في كلية الآداب بجامعة دمشق وله عشرات المؤلفات، وحاز شهرة كبيرة في الأوساط العلمية، خاصة بعد مشروعه "الموسوعة الشامية للحروب الصليبية"، وقد وصفه البعض بأنه "عميد المؤرخين العرب".

بدأ زكار مشواره العلمي معيدا ومدرسا في كلية الآداب عام 1963، ثم تابع دراسته في لندن، وحصل على الدكتوراه عام 1969، قبل أن يعود إلى سوريا، حيث تم تعيينه في جامعة دمشق.

وأثناء دراسته ألف كتابي "طبقات خليفة بن خياط"، و"تاريخ خليفة بن خيّاط" اللذين صدرا في ما بعد عن وزارة الثقافة في دمشق.

له نحو 260 كتابا أبرزها "موسوعة الحروب الصليبية"، إضافة إلى مؤلفات أخرى منها:

ـ ماني والمانوية مختارات من كتابات المؤرخين العرب.

ـ أخبار القرامطة، مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية.

ـ تاريخ العرب والإسلام.

ـ تاريخ يهود الخزر.

ولد زكار في مدينة حماة عام 1936.

المصدر: وكالات

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