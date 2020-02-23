الجسمي ينقذ أحلام من موقف محرج أمام الآلاف! (فيديو)

أنقذ الفنان الإماراتي حسين الجسمي، مواطنته الفنانة أحلام، من التعرض لموقف محرج على المسرح أمام الآلاف.

وكادت أحلام، خلال افتتاح مهرجان الفجيرة الدولي للفنون المقام في الإمارات، أن تنزلق على المسرح، قبل أن ينقذها الجسمي.

ويظهر في مقطع فيديو، الفنان حسين الجسمي ممسكا بيد الفنانة أحلام، بعدما شاركا في أوبريت "من التراب إلى السحاب" بمشاركة الفنان السعودي، محمد عبده، لكن أحلام كادت أن تنزلق على المسرح، لولا أن الجسمي أمسك يدها بقوة وأنقذها من ذلك الموقف المحرج!.

يشار إلى أن عددا من الفنانين العرب شاركوا في فعاليات مهرجان الفجيرة الدولي للفنون، التي أقيمت على مسرح الكورنيش الرئيسي بدولة الإمارات العربية، بينهم الفنان السعودي محمد عبدو، والفنان اللبناني عاصي الحلاني، بالإصافة إلى الفنانين الإماراتيين أحلام وحسين الجسمي، وقد حضرها عدد كبير من الجاليات العربية والشخصيات العامة.

المصدر: ET+ وكالات