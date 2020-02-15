وفاة ممثلة Sex and the City لين كوهين

توفيت الفنانة الأمريكية لين كوهين اليوم السبت، عن عمر ناهز الـ86، حيث قال مديرها جوش بولتز إنها توفيت في مقر إقامتها بمدينة نيويورك.

وولدت كوهين في مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري عام 1933، واشتهرت بتجسيد شخصية "ماغدة" مدبرة المنزل والمربية في مسلسل "Sex and the City" الذي عرض على الشبكة التلفزيونية الأمريكية "اتش بي أو"، وتحول بعد ذلك إلى سلسلة أفلام.

كما لعبت أيضا شخصية ماغس في "The Hunger Games: Catching Fire"، وظهرت في الفيلم الرومانسي "Ross the Universeé"، فضلا عن أدوارها في مسلسلات تليفزيونية مثل Law" "& Order ومسلسل "The Marvelous Mrs Maisel".

وإلى جانب الأعمال السينمائية والتلفزيون، تعد الفنانة الراحلة ذات تاريخ في المسرح، حيث شملت أدوارها المسرحية في برودواي، مسرحية الكاتب تينيسي ويليامز "Orpheus Descending" ومسرحية "Ivanov" للكاتب المسرحي الروسي أنطون تشيخوف.

Lynn Cohen, the actress who played Mags in ‘The Hunger Games: Catching Fire’ and Magda in the Sex & the City franchise, has died at 86. R.I.P. pic.twitter.com/LKaNkPC3AC — 📽 (@fiIlmography) February 15, 2020

Actor Lynn Cohen, known for her role as Magda on 'Sex and the City,' died Friday, her representative confirmed to The Hollywood Reporter. She was 86. https://t.co/jKjl02IWxH — The Hollywood Reporter (@THR) February 15, 2020

As we remember Lynn Cohen, there’s no better time to remind everybody of this beautiful scene between Magda and Miranda @CynthiaNixon. 🌹 pic.twitter.com/7oTsvmnaIu — Sex And The City (@SATClooks) February 15, 2020

المصدر: صحيفة "غارديان" البريطانية