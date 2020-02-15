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وفاة ممثلة Sex and the City لين كوهين

الثقافة والفن

وفاة ممثلة Sex and the City لين كوهين
Reuters
قاعة سينما
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توفيت الفنانة الأمريكية لين كوهين اليوم السبت، عن عمر ناهز الـ86، حيث قال مديرها جوش بولتز إنها توفيت في مقر إقامتها بمدينة نيويورك.

وولدت كوهين في مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري عام 1933، واشتهرت بتجسيد شخصية "ماغدة" مدبرة المنزل والمربية في مسلسل "Sex and the City" الذي عرض على الشبكة التلفزيونية الأمريكية "اتش بي أو"، وتحول بعد ذلك إلى سلسلة أفلام.

كما لعبت أيضا شخصية ماغس في "The Hunger Games: Catching Fire"، وظهرت في الفيلم الرومانسي "Ross the Universeé"، فضلا عن أدوارها في مسلسلات تليفزيونية مثل Law" "& Order ومسلسل "The Marvelous Mrs Maisel".

وإلى جانب الأعمال السينمائية والتلفزيون، تعد الفنانة الراحلة ذات تاريخ في المسرح، حيث شملت أدوارها المسرحية في برودواي، مسرحية الكاتب تينيسي ويليامز "Orpheus Descending" ومسرحية "Ivanov" للكاتب المسرحي الروسي أنطون تشيخوف.

المصدر: صحيفة "غارديان" البريطانية

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