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فنانون عرب يحتفون بـ"عيد الحب" (صور)

الثقافة والفن

فنانون عرب يحتفون بـ
instagram
ماغي بو غصن
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احتفى عدد كبير من الفنانين العرب بـ"عيد الحب"، بعبارات نشروها عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، وتويتر، وإنستغرام".

ووجه الفنان وائل جسار رسالة لزوجته من خلال صورة لهما معا وكتب: "وجودك في حياتي كنز، عشقك لا ينتهي، حياتي.. دمت لي نوراً في طريقي. كل عيد عشاق وإنتِ بخير".

كما وجه الفنان صابر الرباعي لزوجته كلمات حب للمناسبة: "أحببتك وأحبك وسأحبك لأنك زوجتي وحبيبتي ورفيقة عمري، كل عام وأنتِ بجانبي وفي عالمي".

كما أحيت الفنانة السورية أصالة نصري حفلا غنائيا، أمس الخميس، في أحد فنادق القاهرة الكبرى بمناسبة عيد الحب وسط حضور جماهيري كبير.

ونشرت الممثلة ماغي بو غصن صورة بمناسبة عيد الحب قائلة: "بمناسبة الفالانتاين بحب ذكركن: "خلّوا عيونكن مفتحة عاللي بتحبوهن، الوقاية خير من قنطار علاج".

وقالت الفنانة أحلام: "الحب لايريد عيد الحب الحب هو اهتمام الحب هو انك تبادل الحب لمن تعلم جيداً انه فقط يستحق الحب بلا اي مبرر ولا مقابل ولا عيد حب".

كما طرحت الفنانة المصرية مي كساب، أغنية جديدة تسمى "سنجل في عيد الحب"، بمناسبة عيد الفلانتين، عبر قناتها على موقع يوتيوب.

وأطلقت الفنانة المصرية آمال ماهر فيديو كليب اليوم بمناسبة عيد الحب، تحت "ماتسبنيش".

المصدر: RT

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