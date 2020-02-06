رحيل أعظم أساطير هوليوود

توفي الممثل الأمريكي المشهور، كيرك دوغلاس، أمس الأربعاء، عن عمر بلغ 103 أعوام.

وقال ابنه الممثل، مايكل دوغلاس: "ببالغ الحزن والأسى أعلن وأخوتي عن رحيل كيرك دوغلاس عنا اليوم، عن عمر 103 أعوام".

وأضاف دوغلاس الابن: "كان أسطورة لدى العالم، فنان من عصر السينما الذهبي، استمتع بسنواته الذهبية، إنسان سيظل التزامه بالعدل والقضايا التي يؤمن بها مصدر إلهام لنا جميعا".

يشار إلى أن كيرك دوغلاس ممثل أمريكي من أصل روسي، ولد عام 1916، وكان أول فيلم له "الحب الغريب" لمارثا آيفرز (1946) مع باربارا ستانويك.

وخلال مسيرته التي استمرت 6 عقود ظهر في أكثر من 90 فيلما، وفي عام 1960 ساعد في إنهاء القائمة السوداء في هوليوود.

وهو أحد نجوم عصر هوليوود الذهبي، خاصة حينما قام ببطولة فيلم سبارتاكوس، في العام 1960، أحد كلاسيكيات السينما العالمية.

تلقى كيرك دوغلاس 3 ترشيحات لجائزة الأوسكار، وجائزة أوسكار عن مجمل أعماله، ووسام الحرية الرئاسي. وكتب 10 روايات ومذكرات. وهو في المرتبة 17 على قائمة معهد الفيلم الأمريكي بين أعظم أساطير سينما هوليوود الكلاسيكية.

المصدر: رويترز