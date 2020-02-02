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تسريب صور حميمة للنجمة التركية الفاتنة بطلة "كذبتي الحلوة"

الثقافة والفن

تسريب صور حميمة للنجمة التركية الفاتنة بطلة
https://www.annahar.com/
الممثلة أصلي بكير أوغلو مع حبيبها
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا والدول المجاورة، بانتشار صور فاضحة جدا وخاصة للممثلة التركية أصلي بكير أوغلو، إحداها وهي عارية تماما، وأخرى لها وهي في أوضاع حميمة مع حبيبها.

وبعد أن تصدر اسم أصلي "الترند التركي" في الساعات الماضية، وجهت النجمة التركية الصاعدة، تهديدا بمقاضاة كل من ينشر صورها الخاصة جدا التي يعتقد أنه تم تسريبها بعد السطو على هاتفها. وناشدت جمهورها ووسائل الإعلام عدم الإسهام في ترويج تلك الصور والمقاطع.

ولم توضح الفنانة التي لعبت بطولة مسلسل "كذبتي الحلوة" في منشور لها على مواقع التواصل، كيف تم تسريب الصور، فيما رجحت تقارير أن يكون المسؤول صديقها المقرب، أو سرقة هاتفها المحمول.

تسريب صور حميمة للنجمة التركية الفاتنة بطلة

وذكرت بعض الصحف التركية، أنه قد يكون تم تسريب الصور عبر اختراق "واتس آب" الخاص بأصلي، أو أنها قد تكون وضعت هاتفها في ورشة للتصليح والصيانة وأن يكون أحد الموظفين هناك تولى تسريب الصور. فيما وضع آخرون ترجيح أن يكون حصل خلاف بين أصلي وحبيبها فقام بتسريب الصور.

تسريب صور حميمة للنجمة التركية الفاتنة بطلة

أصلي، وبعد أن انتشرت الصور التزمت الصمت وأغلقت جميع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها عادت بمنشور، تذكر فيه على "إنستغرام" أنها بدأت باتخاذ الإجراءات ضد ناشري صورها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وستقاضيهم.

يذكر أن هذه الفنانة الشابة والفاتنة كانت قد ارتبطت العام الماضي بعلاقة حب مع الـ"دي جي" التركي جان كوتشاك.

تسريب صور حميمة للنجمة التركية الفاتنة بطلة

وشغلت النجمة التركية خلال الساعات الماضية مواقع التواصل، خصوصاً في بلدها.

 

المصدر:مواقع التواصل الاحتماعي

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