توقعات بتقلص إيرادات تذاكر الأرميتاج نتيجة انخفاض عدد السياح الصينيين

توقع مدير عام متحف الأرميتاج في بطرسبورغ، ميخائيل بيوتروفسكي، انخفاض إيرادات شباك التذاكر في متحفه نتيجة تقلص السياحة الصينية إلى بطرسبورغ .

وقال في حديث أدلى به للصحفيين إن "تفشي فيروس "كورونا" أجبر السلطات الصينية على اتخاذ خطوات رامية إلى الحد من عدد السياح خارج الصين، الأمر الذي سيؤثر على إيرادات شباك التذاكر في متحفنا، إذ أن العدد الأكبر من السياح الذين يدفعون ثمنا كاملا للتذكرة قادم من البلدان الآسيوية".

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مع ذلك فإن مدير المتحف قال إن وباء الالتهاب الرئوي المتعلق بفيروس "كورونا" لن يؤثر على خطط المتحف لإقامة معارض جديدة. وعلى سبيل المثال فإن الأرميتاج يعتزم أن يفتتح في مايو المقبل بقاعة "نيكولايفسكي" في القصر الشتوي معرضا للفنان الصيني المعاصر، جانغ هوانغ، الذي سيكشف عن صورة بورتريه جماعية لأعضاء المكتب السياسي في الحزب الشيوعي الصيني. وبلغ ارتفاع الصورة 40 مترا وتم إبداعها بناءً على تكنولوجيا غير عادية تجمع بين النقش على الخشب وفن التصوير الفوتوغرافي. وسيعرض الفنان الصيني كذلك في القصر الشتوي نحتا نحاسيا لبوذا ثلاثي الأرجل.

وأوضح بيوتروفسكي أن تلك الأعمال الفنية ستأتي إلى بطرسبورغ من بلدان أخرى وليس من الصين. لذلك لا تشكل أي خطورة.

المصدر: تاس