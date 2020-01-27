ميشيل أوباما تمنح جائزة "غرامي" الموسيقية

منحت السيدة الأولى الأمريكية السابقة، ميشيل أوباما جائزة "غرامي" الموسيقية الأمريكية بفئة "أفضل ألبوم غير موسيقي" لتسجيل مذكراتها Becoming (في مرحلة التكون).

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وقد أقيمت الأحد 26 يناير الجاري في لوس أنجلوس المراسم الـ62 لتوزيع جوائز "غرامي" الموسيقية حيث نالت أوباما جائزتها.

يذكر أن مذكرات Becoming (في مرحلة التكوّن) لميشيل أوباما صدرت في نوفمبر عام 2018 لتتحول إلى كتاب أمريكي وعالمي سريع الرواج حيث بيعت في الأيام الأولى لطرحه في الأسواق 1.4 مليون نسخة من طبعتها التحريرية والرقمية.

جدير بالذكر أن الحقوقية، ميشيل أوباما البالغة من العمر 56 عاما كانت السيدة الأمريكية الأولى أعوام 2009–2017 حين شغل زوجها باراك أوباما منصب الرئيس الأمريكي.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا