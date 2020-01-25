السعودية تكرم "فنانة العرب" بدرع ذهبي (فيديو)
كرّمت الهيئة العامة للترفيه في السعودية الفنانة الإماراتية، أحلام الشامسي، بدرع من الذهب الخالص خلال الحفل الذي أحيته أحلام في بوليفارد الرياض بالسعودية.
وقالت مقدمة الحفل إن هذا الدرع مصنوع من الذهب الخالص، ويمثل شعار "فنانة العرب" على مدار 25 عاما من العطاء والفن.
وأعربت أحلام عن سعادتها الكبيرة بالدرع ورفعته بيديها على المسرح لمشاركته مع الجمهور.
🎥 #فيديو | تكريم الفنانة أحلام من الهيئة العامة للترفيه. @AhlamAlShamsi— صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) January 24, 2020
تصوير: أمل السعيد #عكاظ#أن_تكون_أولاhttps://t.co/hiZirp74eVpic.twitter.com/nyQfWYxUD3
الهيئة العامة للترفيه تكرم الفنانة أحلام بدرع من الذهب الخالص عبارة عن تاج يمثل شعارها#ليلة_فنانة_العرب النجمة #أحلام في #الرياض على مسرح أبو بكر سالم#روتانا_موسيقى@Turki_alalshikh@salhendi@AhlamAlShamsipic.twitter.com/gJ5PUhdqW5— روتانا موسيقى (@RotanaMousicaTV) January 24, 2020
واختصت هيئة الترفيه في السعودية الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي بليلة تكريمية ضمن "ليالي الأساطير" التي نظمتها الهيئة على هامش فعاليات "موسم الرياض" بالسعودية، لتُصبح الفنانة الوحيدة في الوطن العربي التي يتم تكريمها بين مجموعة كبيرة من الفنانين الكبار، بحسب موقع إرم نيوز.
وأحلام هي فنانة إماراتية لقبها الفنان الخليجي محمد عبده بـ"فنانة الخليج"، وتلقب نفسها بـ"الملكة" ويعرف بأنها الفنانة ذات الحفلات الأعلى أجرا على الساحة العربية، وهي متزوجة من بطل الرالي القطري الشهير، مبارك الهاجري.
المصدر: وكالات