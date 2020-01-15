بوتين يهنئ االموسيقي دونايفسكي بعيد ميلاده الـ75

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المؤلف الموسيقي المعروف ،مكسيم دونايفسكي، بعيد ميلاده الـ75.

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وجاء في برقية التهنئة التي بعث بها الرئيس الروسي بهذه المناسبة إن مكسيم دونايفسكي يواصل فعلا تقليدا عائليا لخدمة الفن والثقافة الروسية عن طريق إبداع المؤلفات الموسيقية الرائعة التي تشغل المكانة الجديرة في ربرتوار الموسيقيين الروس البارزين وتزين عددا كبيرا من الأفلام والمسرحيات.

وأشار الرئيس الروسي كذلك إلى أن المؤلف الموسيقي يساهم بنشاط في المشاريع الاجتماعية والخيرية الكثيرة.

يذكر أن مكسيم دونايفسكي هو ابن الموسيقار السوفيتي البارز، إسحاق دونايفسكي، المعروف بتأسيسه لتقاليد الموسيقى السوفيتية المتفائلة.

أما مكسيم دونايفسكي، بصفته مديرا فنيا لفلغارمونيا مقاطعة موسكو، فاشتهر كملحن أغان ومؤلف موسيقى تصويرية للأفلام مثل:"الحدود"، "أغنية بطول العمر"، حديقة الحقبة السوفيتية"، "عن الحب"، "عربة خضراء"، "ماري بوبينس" وغيرها.

المصدر: نوفوستي