فن القوقاز المعاصر – بعيدا عن الصور النمطية
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يرى الفنانون القوقازيون الشباب أن فن القوقاز لم يعد سجاجيد مزخرفة، سيوفا وخناجر فاخرة، فضيات أنيقة أو رقصات الـ ليزغينكا الحماسية.
فقد برزت هناك كوكبة من الفنانين الشباب، الذين غيروا الصورة التقليدية عن هذه المنطقة، وهم يمارسون الفن المعاصر كممثلين للفن العالمي الحديث.
اللافت أن كثيرين منهم، ورغم البحث عن المناهج الفنية الجديدة ووسائل التعبير الحديثة، يعودون إلى فن الخط العربي التقليدي ويمزجونه بفن الشوارع "غرافيتي" بطريقة مميزة ليصبح "كاليغرافيتي".