فرقة الغناء والرقص العسكرية لأسطول المحيط الهادئ تحتفل بعيد ميلادها الـ80

احتفلت فرقة الغناء والرقص العسكرية لأسطول المحيط الهادئ يوم 8 يناير بذكرى مرور 80 عاما على تأسيسها .

وقدمت في هذا اليوم في ميناء فلاديفوستوك حفلا موسيقيا كبيرا حضره قائد أسطول المحيط الهادئ وكبار الضباط والمسؤولين المدنيين في إقليم الشرق الأقصى الروسي.

Sputnik Vitaly Ankov

تسمى فرقة الغناء والرقص العسكرية حقا بـ "بطاقة التعرف على أسطول المحيط الهادئ" حيث يتحول كل عرض وحفل موسيقي لها إلى أداء مسرحي مميز يقترن فيه الباليه والرقص مع الغناء الشعبي والعسكري الروسي.

Sputnik Vitaly Ankov

وقدمت الفرقة في الحفل الموسيقي الذي أقيم بمناسبة الاحتفال بعيد ميلادها الـ80 أفضل أغنياتها ورقصتها وأكثرها شعبية وشهرة.

وافتتح الحفل بتقديم مقطوعة موسيقية من فالس، ماكس كيوس، "أمواج نهر الأمور" الذي كانت تقدمها مختلف الفرق الموسيقية على مدى 110 أعوام.

أما رقص "يابلوشكو" (التفاحة) للبحارة الروس وأداؤه المميز من قبل فناني الفرقة فأثار تصفيقا غير منقطع لدى الجمهور، بمن فيهم قائد أسطول المحيط الهادئ اللواء البحري، سيرغي أفاكيانتس، الذي منح في ختام الحفل ميداليات تذكارية لفناني الفرقة وقدامى الخدمة العسكرية في أسطول المحيط الهادئ.

Sputnik Vitaly Ankov

وطافت الفرقة على مدى تاريخها الطويل العالم كله حيث زارت الصين وألمانيا وفرنسا وكوريا والولايات المتحدة وكندا والهند وباكستان وإيران ومصر وغيرها من بلدان العالم، فضلا عن زيارتها الدائمة لسفن الأسطول البحري حيث أقامت عروضا رائعة وحفلات موسيقية لا تنسى.

وذاع صيت الفرقة ليس في تشكيلات أسطول المحيط الهادئ فحسب بل وفي المسابقات الموسيقية العسكرية والمدنية حيث حازت العديد من الجوائز.

المصدر:كراسنايا زفيزدا