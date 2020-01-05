قتيل سوري في منزل الفنانة نانسي عجرم بلبنان

أفادت الوكالة الرسمية في لبنان بأن شخصا ملثما دخل فجر الأحد إلى فيلا الفنانة نانسي عجرم بقصد السرقة، وتبادل إطلاق نار مع زوج الفنانة ما أدى إلى مقتل السارق.

وفي التفاصيل، بحسب "الوكالة الوطنية للاعلام" فإن "شخصا من مواليد 1989 وهو سوري الجنسية دخل ملثما في محاولة لسرقة فيلا الفنانة نانسي عجرم في نيو سهيلة – كسروان (محافظة جبل لبنان)، لكنه فوجئ بزوجها الدكتور فادي الهاشم، فعمد إلى شهر مسدسه في وجه، إلا أن الزوج تمكن كذلك من إشهار مسدس كان بحوزته، على الأثر جرى تبادل إطلاق نار بين الطرفين أسفر عن مقتل السارق على الفور".

وحضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية، لمباشرة التحقيق.

وكانت وسائل إعلامية تحدثت أن نانسي بدأت مؤخرا بالاعتذار عن الحفلات في خطوة مؤقتة لقضاء شهر يناير الجاري مع عائلتها.

المصدر: الوكالة الوطنية