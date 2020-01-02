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من هي مرافقة بابا نويل الروسي في حفلاته؟

الثقافة والفن

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تختلف تسمية إحدى الشخصيات الرئيسة في رأس السنة من بلد إلى آخر. فهو سانتا كلوز، بابا نويل، القديس نيقولاي، ديد موروز، بالروسية وتعني (شيخ الثلج).

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 بيد أنه في روسيا فقط يمكن رؤية فتاة صغيرة جميلة تدعى "سنيغوروتشكا" إلى جانبه دائما. اسمها يعني "طفلة الثلج"، وتعود أصولها إلى القصص الفولكلورية عن طفلة، صنعت من الثلج وبعثت فيها الحياة بأعجوبة. وقد أوحت هذه القصة الشعبية إلى عدد كبير من الفنانين الروس بتأليف المسرحيات والموسيقى، من بينهم تشايكوفسكي وريمسكي-كورساكوف.

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